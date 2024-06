“Estamos escrevendo uma linda história”, avalia Zé Teixeira

O deputado Zé Teixeira (PSDB) enfatizou o caráter municipalista implementado pelo Governo do Estado, durante a solenidade de assinatura de emendas parlamentares, na Casa de Leis. O deputado encaminhou R$ 3 milhões para atender a população de 28 municípios do Estado e destacou a importância dos recursos que foram destinados para investimentos em saúde, assistência social, educação, cultura e esporte.

“Como um deputado de oito mandatos, tenho a satisfação de participar deste governo municipalista, iniciado pelo Reinaldo [Azambuja] e mantido pelo governador [Eduardo] Riedel. O PSDB está escrevendo uma linda história em Mato Grosso do Sul e tenho orgulho de participar deste projeto”, avaliou Zé Teixeira, atual 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa. A solenidade de assinatura de emendas foi realizada na terça-feira (25).

O deputado também explicou que a maior parte dos recursos que totalizam R$ 72 milhões será destinada de forma prioritária para o setor que exige mais atenção do poder público. “Cuidar da saúde é primordial. No momento de dor, quando as pessoas precisam de atenção, precisamos garantir esse atendimento. Todos os recursos investidos em saúde são para aliviar o sofrimento das famílias”, enfatizou. O parlamentar destinou recursos para instituições como o Asilo São Francisco de Assis, de Guia Lopes da Laguna, e o Hospital da SIAS, em Fátima do Sul.

Trabalho – O empenho de Zé Teixeira foi reconhecido pelos prefeitos que participaram da solenidade de assinatura de emendas. “O deputado é amigo de Nova Alvorada do Sul. Tem um mandato muito presente e tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito José Paulo Paleari, de Nova Alvorada do Sul. “Zé Teixeira é um grande parceiro. Quando aplicamos os recursos, a gente percebe o resultado lá na ponta. A população de Caarapó só tem a agradecer”, ressaltou o prefeito André Nezzi.

Com a atenção voltada para as principais necessidades nos municípios, Zé Teixeira retribui a confiança recebida nas urnas com sua intensa atuação parlamentar. “O Zé Teixeira foi o mais votado em Novo Horizonte do Sul e devolve esse apoio na forma de trabalho. A emenda encaminhada pelo deputado vai custear o funcionamento do nosso hospital. Vamos conseguir investir em medicamentos e infraestrutura”, explicou o prefeito Aldenir Barbosa, o Guga.