“Após o recesso parlamentar da Câmara de Campo Grande, que é o período que o Legislativo fica sem a sessão parlamentar, as votações dos projetos, voltamos com a sessão inaugural, que é uma sessão mais festiva, com a participação do Executivo Municipal e falam um pouquinho do planejamento do ano. Estamos juntos para mais um ano de muito trabalho”, afirmou Papy.