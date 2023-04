Estande da Prefeitura recebe mais de 20 mil pessoas durante a Expogrande

O Stand PrefCG, instalado pela Prefeitura de Campo Grande no Parque de Exposições Laucídio Coelho durante a 83ª Expogrande, recebeu pelo menos 20 mil pessoas no espaço durante os dez dias de evento. O público teve acesso a um ambiente de negócios para ampliação da rede de contatos, troca de experiências, além de servir como vitrine para as últimas tendências e inovações do mercado. A programação ocorreu de 13 a 23 de abril.

“Nós tivemos aqui uma experiência incrível em dez dias muito produtivos. Foi o primeiro estande da Prefeitura com essa finalidade de negócios e vitrine em uma Expogrande, recebendo grandes nomes de vários setores, proporcionando um espaço de exposição, interação e conhecimento. Por lá passaram delegações internacionais de países como o Chile, Paraguai, Bolívia, Argentina e representantes de Portugal, Itália e Luxemburgo. Foi possível mostrar o potencial da nossa Capital para o mundo”, pontua a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Ela lembra que o estande foi também encontro de empresários, que na oportunidade anunciaram processos de aceleração na digitalização de seus negócios, lançamento de eventos no ramo da gastronomia e avanço nas tratativas de comercialização da nossa carne bovina para os chilenos.

Durante todos os dias, o espaço recebeu importantes palestras que abordaram temas que vão desde economia à importância de uma boa oratória no meio profissional, mostrando o potencial econômico e turístico de Campo Grande. Além disso, tiveram destaque durante a programação do Stand PrefCG assuntos como os impactos da Rota Bioceânica nos mais diversos setores como o comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.

A empresária do ramo de vestuário infantil Cristiane Gomes participou da programação no estande da Prefeitura. Ela conta que ficou sabendo das palestras e se surpreendeu com as opções disponíveis pela Prefeitura, que levou para o espaço os mais variados assuntos. “Eu gosto de saber de tudo um pouco, achei muito legal as palestras, inspiradoras e informativas. Esse espaço, na minha opinião foi um dos mais interessantes da Expogrande esse ano, pois reuniu em um lugar só, história, produto e conhecimento. Gostei muito“, comentou.

Todos os dias, o espaço era aberto às 17 horas para networking com objetivo de ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento com troca de informações e conhecimentos. As rodadas de palestras começavam em seguida, sendo a cada dia de dois a três temas diferentes, apresentando inclusive cases de sucesso de empresários que passaram pelas incubadoras de Campo Grande.

A exemplo de Jander Pereira Padilha, proprietário da empresa Bellamoni Sorvetes, que compartilhou sua experiência no último dia de programação do estande, no sábado (22). “Nós ficamos três anos dentro da incubadora, onde recebemos apoio na parte nutricional e parte técnica, esse essencial para o nosso crescimento e a consolidação do nosso sonho. Estar aqui hoje é muito gratificante e quero motivar outros empreendedores que procurem a Prefeitura para profissionalizar os projetos“.

Em Campo Grande, as incubadoras atendem áreas de tecnologia, alimentos, artesanato, têxtil e setores afins. Entre os serviços está um ambiente de capacitação, assessorias nas áreas de marketing, direito, gestão, propriedade intelectual, troca de experiências com mentoria e coworkings, auxílio na busca de financiamentos e investimentos, além de desenvolvimento pessoal para fazer o negócio se tornar uma empresa transformadora e de sucesso de mercado.

O representante comercial Pedro Nunes, 34 anos, se diz surpreso com o que encontrou no espaço. “Eu li no jornal sobre o estande, mas confesso que não me inscrevi. Quando cheguei parei por curiosidade e acabei ficando para assistir toda a programação do dia. É muito bom esses momentos, porque as vezes não temos a dimensão do quanto nossa cidade é rica em oportunidade e tecnologia”, ressaltou.

Além das delegações e representantes de outros países, o Stand PrefCG contou com a presença e exposição do Grupo La Papelera, Embalagem da Bolívia, que demonstrou o interesse em expandir os negócios na Capital.

“Queremos muito entrar no Brasil, iniciando esse caminho por Campo Grande onde vimos muitas oportunidades. Podemos fazer qualquer tipo de produto com nossas embalagens, uma casa completa. Nossa cadeira, por exemplo, aguenta peso de até 1 tonelada e cremos que vamos agregar muito no mercado brasileiro“, ponderou Yessika Janeth.

Durante a programação do Stand PrefCG aconteceu também o lançado do I Circuito Gastronômico de Campo Grande, que segue até o dia 7 de maio e visa o despertar para a identidade gastronômica ligada ao regionalismo e receitas tradicionais de Mato Grosso do Sul. O local foi palco também do anúncio oficial da 6ª Festa do Queijo de Rochedinho e da assinatura da sanção da lei do SIM (Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande). Com isso, Campo Grande fica mais próxima de conseguir o SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) e assim abrir possibilidades para os empresários da Capital sul-mato-grossense que trabalham com a fabricação de produtos de origem animal venderem em todos os 27 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Programação

Nos dez dias de programação foram abordados os seguintes temas: Os impactos da Rota Bioceânica no comércio de alimentos e bebidas – Willyan Raiano Francescon – Casa Colonial; A transformação do mercado imobiliário – Thiago Normando – FTX Negócios Imobiliários; Qualidade da Carne na prática – com Caio Rossato/Big Beef e empresa Vó Ermínia Alimentos (CT&I); Gastronomia CG/ Edição Sabores da Terra – Paulo Machado; Startups MS – Patricie Acunha – Associação Brasileira de Startups; Cases de sucesso Prime e Agrotec; Networking de Negócios – Dijan de Barros.

E, também, Modalidade de pagamento/recebimento em moeda estrangeira – Liliane Matos – Travelex Confidence; Logística rodoviária na RILA – Dorival Oliveira – Setlog MS; BPW – Mulheres de Negócio – Eliene Amorim e Maria Helena Bonotto; Origem do Choripan – Marcelo Giuliani – D´Roça Produtos Goumert ; O Voo do Agro – uso do drone para faturar mais no campo – Marcela Gomes – FertQuímica Agrociência; Ecossistema de Inovação de CG – Luiz Bino – Luiz Bino Advocacia Empresarial.

E, Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor com Pedro Targino – Sistema 67 Prime; Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor com Jander Pereira Pandilha; Oratória no Mercado de Trabalho – Felipe Todesco; La Papeleira (empresa boliviana) – Yessika Janeth; Irrigação: a gota completa – Rômulo Neri – AgroNeri Sistemas de Irrigação e o O crescimento do turismo de natureza em Campo Grande e Região – Cristevan Veloso (consultor de turismo).