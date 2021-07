A décima primeira edição da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (XI FETECMS) está com as inscrições abertas e seguem disponíveis até o dia 27 de Agosto – às 23h59min no fuso horário de Mato Grosso do Sul, pelo site www.fetecms.com.br.

A Feira

Realizada anualmente pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e organizada pelo Grupo Arandú de Tecnologias e Ensino de Ciências (GATEC) é marcada principalmente pela participação de estudantes de ensino fundamental, médio e técnico, além de professores da rede municipal e estadual de ensino público e privado, do estado de Mato Grosso do Sul em sua mostra de projetos científicos. Para sua semana de culminância a feira receberá também, trabalhos inscritos de outras as regiões brasileiras interessadas.

O cadastro para a inscrição e a submissão de projeto, deve ser feito exclusivamente pelos Orientadores(as) e podem participar estudantes do 4º ao 7º ano (inclusos na categoria FETECMS JÚNIOR); 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo EJA e alunos do 1º ao 7º semestre do ensino técnico (inclusos na categoria FETECMS). São aceitos projetos que apresentem fundamentos científicos, de TODAS as áreas do conhecimento: Ciências Humanas; Ciências Sociais e Aplicadas; Linguística, Letras e Artes, como também as Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharia; Ciências da Saúde; e Ciências Agrárias.

De forma 100% virtual e gratuita, a feira acontecerá neste ano de 2021 entre os dias 8 a 12 de novembro, e convida todo o público a conhecer e a participar deste evento sul-mato-grossense ampliado para todo o Brasil, que contará com uma programação diversa contendo palestras, talks e workshops. Além disso, ocorrerá juntamente, a II Maratona de Inovação da FETECMS. Os projetos vencedores selecionados serão premiados com certificados, medalhas, troféus e credenciais para feiras e eventos científicos, nacionais e internacionais.

Para mais informações sobre as inscrições, consulte o edital oficial disponível para download no site da feira: www.fetecms.com. E para ficar informado sobre todas as novidades da XI Edição da FETECMS, acompanhe as redes sociais: instagram @fetecms e Facebook: /feteccms.