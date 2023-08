Estão abertas as inscrições para a tradicional Corrida do Facho

A partir de hoje, os interessados em participar da Corrida do Facho, realizada tradicionalmente no aniversário de Campo Grande, dia 26 de agosto, podem fazer suas inscrições na Fundação Municipal de Esporte. Primeiro é necessário solicitar uma ficha no e-mail funespdoe@gmail.com até o dia 15. Feito isso, é só preencher o documento e entregar na sede da Funesp, localizada na Rua Doutor Paulo Machado, n.º 663, até o dia 18 de agosto. Poderão participar as 12 primeiras equipes inscritas e atletas nascidos até o ano de 2004, com largada e chegada na Rua 13 de Maio.

Mais informações sobre o regulamento podem ser obtidas através do endereço eletrônico Corrida do Facho 2023 | FUNESP (campogrande.ms.gov.br), ou pelo telefone da FUNESP/DOE: (67) 3314-3526.