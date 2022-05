Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Projeto Controlador Jovem, proposta da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que tem o objetivo de despertar nos alunos da Rede Municipal de Ensino seu lado crítico, participativo e cidadão.

Até o dia 12 de maio, 30 instituições de ensino do Município, com alunos do 6º ao 9º ano (ensino fundamental), poderão se inscrever por meio do site https://controladorjovem.campogrande.ms.gov.br/

Para participar do Projeto, as escolas deverão formar uma equipe de trabalho, sendo: um monitor selecionado pela direção e equipe escolar, desempenhando o papel de orientador educacional, supervisor escolar, coordenador pedagógico ou apoio pedagógico e quatro alunos, que desenvolverão a função de auditores, sendo um representante para cada ano.

Os estudantes irão avaliar e identificar situações que necessitam de adequações e/ou aperfeiçoamento em sua unidade de ensino, e assim, propor possíveis soluções para a melhoria do ambiente escolar.

Serão premiadas cinco escolas, nas classificações: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª colocação com prêmios em dinheiro (para a escola), Ipad (para o monitor) e celulares (para os auditores). Também haverá um sorteio de Ipad (para o professor) e bicicletas (para os alunos).

As propostas vencedoras serão divulgadas em novembro durante a cerimônia de premiação.

O edital do Projeto Controlador Jovem foi publicado na edição do Diogrande desta quinta-feira (5). Para acessá-lo, clique no link a seguir: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/