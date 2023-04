Estão disponíveis as agromensais de MARÇO/2023 do Cepea

Açúcar: No último mês oficial da entressafra 2022/23, a média dos preços do açúcar cristal branco foi de R$ 132,00/saca de 50 kg, pequena variação negativa de 0,07% em relação à de fevereiro/23 (R$ 132,09/saca de 50 kg), no mercado spot do estado de São Paulo, devido a condições relativamente estáveis no mercado.

Algodão: Apesar da entressafra, os preços internos e, sobretudo, externos do algodão em pluma caíram em março pelo terceiro mês seguido. A pressão veio das condições econômicas adversas nos cenários mundial e brasileiro, que geraram receio entre agentes e limitaram as vendas de manufaturas. Parte dos vendedores também cedeu nos valores, especialmente porque as vendas internas estiveram mais atrativas que a paridade de exportação.

Arroz: Entre janeiro e março deste ano, a média mensal ponderada do arroz em casca no Rio Grande do Sul, representada pelo Indicador CEPEA/IRGA-RS (58% de grãos inteiros, com pagamento à vista), recuou 6,13%, passando de R$ 91,36/saca de 50 kg para R$ 85,75/sc no último mês. Especificamente entre fevereiro e março, a queda foi de 1,69%.

Boi: Depois de oscilarem ao longo da primeira quinzena de março, os preços do boi gordo subiram na segunda metade do mês, recuperando as perdas que foram registradas nas semanas anteriores. O suporte veio sobretudo da retomada dos envios de carne à China no dia 23 de março, que gerou expectativas positivas dentre agentes do setor nacional, e também da restrição vendedora – muitos pecuaristas aproveitaram as boas condições das pastagens para segurar os animais no campo.

Café: A colheita de café robusta se iniciou em março em algumas lavouras do Espírito Santo, ainda que de forma pontual e com baixo volume. Os trabalhos devem ganhar intensidade em abril no estado capixaba. Já em Rondônia, a previsão é de que as atividades se iniciem efetivamente na segunda semana de abril.

Etanol: Os preços médios dos etanóis anidro e do hidratado do estado de São Paulo na temporada 2022/23, encerrada oficialmente no dia 31 de março, tiveram significativas quedas reais frente aos da safra anterior. De abril/22 a março/23, o anidro se desvalorizou 14,7% e o hidratado, 15,1%, considerando-se os Indicadores mensais CEPEA/ESALQ deflacionados pelo IGP-M de março.

Frango: Os preços médios da carne de frango subiram entre fevereiro e março. Além da maior demanda pela proteína verificada nas duas primeiras semanas do mês, a sustentação aos valores internos também veio dos embarques em ritmo recorde.

Milho: Os valores do milho encerraram o mês de março em queda no mercado brasileiro e chegaram a operar nos menores patamares do ano em muitas praças acompanhadas pelo Cepea. Os principais fundamentos para a queda foram a elevada produção da safra verão, o clima favorável ao desenvolvimento da segunda temporada e, principalmente, a redução da demanda interna – compradores e exportadores limitaram as aquisições de novos lotes.

Ovinos: O mês de março foi marcado pela queda no preço do cordeiro vivo na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. O movimento esteve atrelado sobretudo à baixa demanda no período.

Soja: Diante do menor volume de chuva a partir da segunda quinzena de março, a colheita de soja foi intensificada no Brasil (74,5% da área havia sido colhida até o final do mês, de acordo com a Conab), com as atividades na reta final em Mato Grosso, principal produtor nacional da oleaginosa. Agentes de mercado consultados pelo Cepea indicam que a produtividade e a qualidade da safra 2022/23 estão excelentes na maior parte do País, reforçando as estimativas de produção recorde.

Trigo: Em março, o foco de produtores brasileiros esteve voltado à colheita e negociação da safra verão e à preparação para o cultivo da temporada de inverno. A demanda, por sua vez, seguiu fraca. Quanto aos preços, estiveram em queda tanto no mercado interno quanto no internacional.