“Estelionatária do amor” promete namoro e idoso perdeu R$ 26 mil após golpe em Dourados.

Estelionatária do amor promete namoro e idoso (65) perdeu R$ 26.940,00 após golpe em Dourados. De acordo com a vítima a abordagem da quase “namorada” ocorreu enquanto ele caminhava pela Avenida Marcelino Pires, região central da cidade, no dia 8 de maio.

Segundo ele a mulher era de “parar o trânsito” e passou a seduzi-lo com “doces” palavras. Na aproximação, ela disse estar interessada em um relacionamento, inclusive sexual, com ele.

Entretanto para que tivessem um contato mais íntimo, ela teria que ganhar alguns presentes. Os dois então saíram de carro e foram fazer compras. Alegando estar cansada ela marcou um novo encontro no dia seguinte, com o envio de mensagens sedutoras.

De acordo com o denunciante, o casal foi novamente às compras, mas a mulher mais uma vez não cumprir o prometido. Depois disso, ela não fez mais contatos e não respondeu nenhuma mensagem. O caso foi registrado na DEPAC de Dourados.