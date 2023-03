Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante com documento falso num cartório na região central de Campo Grande. Ele tentava celebrar procuração para realizar um financiamento com uma corretora de imóveis. De acordo com a polícia o estelionatário se dirigiu ao cartório onde celebraria uma procuração de compra e venda de imóveis. No entanto, a auxiliar desconfiou do documento de identificação do suspeito.

Ao consultar o sistema da SEJUSP viu que a foto do documento não “batia” com a original. A Polícia Militar foi acionada e o gatuno preso em flagrante. A corretora relatou que foi contatada pelo suspeito via Facebook. Como ele pretendia fazer o financiamento, foram ao cartório para celebrar a procuração e assim ele seria representado pela imobiliária.

Em depoimento preliminar ele confirmou que usava o documento falso. Disse ainda que foi contratado por um desconhecido e receberia R$ 300. Após o acordo, ele recebeu o documento falso para fazer a procuração no cartório.