Estelionatário é preso após se passar por policial para aplicar golpes em Dourados. João Vinicius Torraca Mosqueira de 23 anos oferecia produtos na internet e contava com a ajuda da namorada de 17 anos nas negociações. Quando recebia o pagamento desaparecia sem entregar o produto. Para transparecer as vítimas uma honestidade se passava por policial do SIG. Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por estelionato e corrupção de menor. A namorada dele prestou depoimento e foi liberada.