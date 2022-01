A PC (Polícia Civil) identificou um estelionatário que aplicou um PIX fraudulendo e causou aproximadamente R$ 2 mil de prejuízo à um estabelecimento comercial, em Miranda, nesta quinta-feira (13). O golpe aconteceu na última terça-feira (11).

O autor, de 30 anos, que já tinha sido preso preventivamente por furto qualificado, ao ter praticado o mesmo tipo de golpe em outro comércio da cidade, foi indiciado também por estelionato e irá responder pelos dois crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo teria adquirido diversos materiais de pesca no comércio e, no momento do pagamento, apresentou um comprovante falso de transação por PIX. Equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) conseguiu determinar a autoria, além de localizar onde os bens estavam escondidos.

O autor tem várias passagens por furto, furto qualificado pelo abuso da confiança e estelionato. Todos os pertences da vítima foram recuperados e devolvidos. Já os pertences subtraídos do outro comércio foram recuperados pela Polícia Militar e também devolvidos para o proprietário.