Golpistas estão se passando por integrantes da Visa (Vigilância Sanitária) de Três Lagoas para aplicar golpes em comerciantes. Durante uma ligação, os estelionatários informam que receberam uma denúncia com fotos dos funcionários do estabelecimento sem máscaras e descumprindo normas básicas de higiene, e segurança contra a Covid-19.

O caso foi relato por um comerciante do município. Segundo a vítima, após receber a informação do falso agente, o mesmo pediu o número do whatsapp da pessoa para enviar as fotos e em seguida uma pessoa ligaria para enviar um código de verificação, que seria passado a ele em seguida. Suspeitando ser um golpe, a vítima não atendeu mais o telefone.

A Vigilância Sanitária informa que não faz nenhuma abordagem desta maneira, por telefone e pedindo códigos de verificação. A orientação é não clicar em nenhum link, pois a Vigilância Sanitária de Três Lagoas não encaminha mensagem por e-mail, telefone ou redes sociais.

Em caso de dúvida e necessidade de orientações da VISA, o cidadão pode entrar em contato 3929-1861 ou 99143-3122.