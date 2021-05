Dois homens foram presos na terça-feira (4) por uso de documento falso e estelionato na forma tentada, na Vila Glória, em Campo Grande. Preso um dos acusados confessou que havia adquirido o documento através de uma pessoa que seu primo teria indicado. O primo dele foi localizado e ele informou que teria encontrado em um anúncio na internet, não sabendo mais informações sobre o fornecedor do documento falso. Além disso, ele informou que após o dinheiro do empréstimo ser compensado na conta bancária de seu primo, este passaria uma parte do valor obtido. Os indivíduos foram conduzidos e apresentados à Autoridade Policial da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde foram autuados em flagrante, pelos crimes de uso de documento falso e estelionato na forma tentada.