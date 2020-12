Apaixonada pelo Pantanal de Mato Grosso do Sul, a estilista Nair Gavilan lança uma nova coleção de biquínis inspiradas na flora e fauna do estado. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, que mudou as práticas de consumo e também limitou muitas pessoas de viajarem nas férias ou nas festividades de final de ano, as famílias, principalmente as mulheres, estão se reinventando e aproveitando para curtir a chegada do verão em casa mesmo. A Covid-19 não impediu Nair de inovar na moda praia.

“Eu gosto muito de produzir moda praia e fiquei bem apreensiva com os impactos da covid-19. Acompanhei o mercado durante todo esse período, fiz algumas pesquisas, conversei com colegas da área, observei bastante minhas amigas, mãe, primas, tias, e com todas essas informações percebi que, mesmo com o isolamento social, muitas mulheres estão buscando aproveitar os espaços de casa, que vão de banho de mangueira, passando pelas piscinas de plástico até às mais sofisticadas, para ter momentos de lazer nessa fase tão difícil e ainda com as altas temperaturas do Centro-Oeste”, explica.

A estilista produziu 10 peças inspiradas na flora e fauna dessa região, com biquínis que remetem à arara-azul, onça pintada e o Ipê Rosa. “Cada detalhe foi pensado nessa natureza tão bela que temos em nosso Mato Grosso do Sul e escolhi esses três ícones que são os verdadeiros representantes da nossa estrutura ambiental”, destaca Nair Gavilan.

Experiência

Nair Gavilan Carvalho tem 30 anos, é natural de Campo Grande/MS, formada em Design de Moda pela Universidade Anhanguera-Uniderp, atua no mercado de moda há dez anos e começou a criar e costurar suas roupas desde criança. É mãe de duas meninas, trabalha com corte e costura há 12 anos, faz moda feminina o ano todo e cria coleção Primavera Verão e Alto Verão.

A produção do portfólio da nova coleção teve adaptações por conta do novo coronavírus. A proposta de fotografar no próprio Pantanal Sul-mato-grossense foi adiada para um momento oportuno, sem pandemia, e as imagens foram registradas em espaços urbanos de Campo Grande, com modelos e fotógrafa que trabalharam de forma colaborativa.

“É um período delicado para todos e, com essa experiência, penso que quanto mais pudermos nos apoiar, nos auxiliarmos uns com os outros, temos a chance de superar melhor os obstáculos dessa pandemia, seja na vida pessoal, seja na profissional”, afirma Nair.

Contatos: (67) 99250 2925