Com o fim de bloqueio em rodovias, estoque de combustíveis volta à normalidade segundo o Sinpetro. O órgão informou que pelo menos 50% das cidades de Mato Grosso do Sul estavam “sem algum tipo de combustível”. A falta de combustíveis havia ocorrido devido ao bloqueio de manifestantes inconformados com o resultado das eleições presidenciais. Em consequência, motoristas lotaram postos para abastecer com medo de faltar combustível. Em Campo Grande, apesar da intensa procura com filas nos postos não houve desabastecimento. “!De ontem para hoje quase todas as cidades receberam algum tipo de combustível e durante a tarde e amanhã será restabelecido os estoques. As distribuidora e postos estão sendo abastecidos gradativamente e tudo deve estar normalizado até o fim de semana”, frisou o diretor do Sinpetro-MS, Edson Lazarotto.