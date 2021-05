O empreendedor Robinson Shiba, fundador das redes de restaurantes China in Box e Gendai, postou foto no Instagram na qual aparece em uma cadeira de rodas, movimentando os braços, no último domingo (16). “Estou de volta”, diz a legenda do feed.

É a primeira imagem no Instagram do empresário desde que sofreu um gravíssimo acidente de moto em fevereiro de 2019. De acordo com a revista GQ, ele voltava de um jantar e se acidentou na região do Morumbi, em São Paulo. Foi levado de imediato para o Hospital Israelita Albert-Einstein e ficou em coma.

Desde então, o assunto foi tratado de forma muito discreta pela família e pelos muitos amigos (ele é um dos nomes mais conhecidos e celebrados do empreendedorismo brasileiro).

De acordo com informações da família, ele saiu da internação em março deste ano, dois anos após o grave acidente de moto e está em casa desde então.

Shiba ainda tem sequelas do acidente e segue fazendo as terapias em casa com fonoaudióloga, fisioterapeutas e terapeuta ocupacional, além do acompanhamento do neurologista, tudo com grande cuidado para que ele fique protegido da Covid-19. Ele ainda está sendo alimentado por sonda e iniciando processo de fala, aprendendo a soltar a voz.