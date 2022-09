O candidato a deputado estadual pelo (PDT) Valdeci Café (59), apresenta algumas de suas propostas confira: Sobre os Direitos e Deveres dos homens e mulheres de bem: ” Quero informar que nós vivemos em um país democrático de direito onde o homem e a mulher de bem não são obrigados a nada, precisa apenas cumprir com seus deveres e exigir os seus direitos” comentou Café.

Sobre as Leis que foram aprovadas em 2021: Lei é coisa pública, jamais pode acontecer de fazer lei a sete chaves como foi em 2021 por este governo e seus cupinchas, fazer lei direcionada para alguns. A lei foi para assembleia legislativa no dia 15 e no dia 16 ela foi aprovada, não ouviram a categoria, não passou pela CCJ. Deputado não pode pegar caixinha para fazer o que o governo manda. Deputado é para fiscalizar a máquina pública e o Governo. A lei que aumentou de 6 para 8 anos, para o Policial Militar ter a recompensa da Promoção.

Com referência a segurança pública: “Vários candidatos que falam em segurança pública, não sabem que temos homens e mulheres preparados para fazer esse trabalho; é só respeitar esses profissionais, e providenciar equipamentos, armas, munições, respaldo jurídico e autorizar as polícias a trabalharem, temos também que fazer concurso para repor os efetivos” Pontuou o candidato.

Sobre indústria da multa: “Eu candidato café, sou contra e em 13 de maio de 2019 notifiquei o governo e o prefeito para fazer parar com as multas de qualquer jeito e radares escondidos, trazendo prejuízo ao cidadão de bem, porque o infrator trafega com carro e moto sem placa – B.O., produto de furto ou tomado de assalto” Pontuou o candidato .

“Eu sou candidato a deputado estadual, meu nome é Valdeci, mais me chamam de Café, estou pronto para fazer um bom trabalho como deputado estadual para o povo Sul-Mato grossense”, finalizou.