Estudante do ensino médio profissional Éber Felipe Pires Brito, da Escola Estadual Bom Jesus, que oferta ensino em tempo Integral, através do Programa “Escola da Autoria”, de Três Lagoas, conquistou a 6ª colocação no VI Concurso de Desenhos para escolha da identidade visual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT-2022).

O Concurso, promovido pelo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, teve como objetivo de estimular a criação artística original, inspirada no tema “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”.

No dia primeiro de junho deste ano, foi transmitido, via canal YouTube, o resultado do referido concurso, no qual o estudante do ensino médio profissional – Éber Felipe Pires Brito – conquistou a 6ª colocação. Com mediação da professora Karina Paula Rodrigues, o estudante Éber pôs em prática suas habilidades de desenho, revelando, assim, seu interesse artístico como forma de autorrealização. “Um concurso nacional, fiquei entre os finalistas, estou feliz!”, explanou o estudante protagonista Éber Brito.