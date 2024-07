Estudante de 8 anos escreve livro sobre preconceito

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu nesta terça-feira, 3 de julho, a visita da estudante Manuela de Ávila Alvarenga de apenas 8 anos. Ela veio presentear o presidente da Corte de Contas com um exemplar de um livro escrito por ela, “O preconceito do Gato Preto”.

Ela estava acompanhada da mãe, Quemili de Ávila, e dos vereadores de Rio Negro (cidade natal do pais dela), Edson Muniz dos Santos (Nene do Zé Relojoeiro) e Fabrícia Floriano.

Quemili explicou o motivo da visita ao TCE-MS. “Nós viemos solicitar apoio para divulgar o livro da Manuela, para levar ao conhecimento da população. Queremos com esse livro, escrito por uma criança sobre um assunto tão importante que é o preconceito, a discriminação, que já está enraizado na nossa sociedade, levar a informação e acabar com isso, influenciar crianças e adultos para que tenhamos uma sociedade melhor”

Manuela escreveu o livro após sofrer bullying na escola. Mesmo após mudar de escola, ela conta que guardou o que sentiu e só conseguiu externar aquele sentimento ao colocar para fora em forma de um livro, que poderá ajudar outras crianças que enfrentam o mesmo problema. “Me chamavam de gnomo e eu não gostava disso. Isso ficou guardado em mim até eu aprender a escrever e quando eu aprendi eu quis passar isso para o papel e tive a ideia do livro. Agora eu tenho fé que ele vai ajudar a criar uma nova geração sem discriminação”.

O livro “O preconceito do gato preto” já foi lançado em Campo Grande no dia 21 de junho e terá um novo lançamento em Rio Negro no próximo dia 6 de julho, na Biblioteca Indústria do Conhecimento , a partir das 18 horas.