Estudante de Medicina (24) foi preso na noite de ontem (11) juntamente com mais um “colega” pelo crime de tráfico de drogas. Investigadores obtiveram a informação de que uma casa do bairro Colibri estava sendo usada como depósito para guardar maconha que vinha do Paraguai. Os policiais realizaram campana e flagraram o momento que um Fiat Pálio adentrava a garagem da casa. Minutos depois, o veículo saiu com dois ocupantes. Na abordagem foi apreendido 68 Kg da droga. Os traficantes estavam indo entregar o entorpecente para outro traficante que abasteceria as “bocas-de-fumo” da Capital. Um dos criminosos se evadiu pulando muros das casas. Um mandado de prisão já foi expedido contra eles. A prisão foi realizada por policiais da DENAR.