A Estudante de Medicina da UCP (Universidade Central do Paraguai) Ana Paula Lima Gimenez de 38 anos morreu após se envolver num acidente fatal na MS-164, próximo ao distrito Itamarati, em Ponta Porã. A futura médica dirigia um veículo Picanto, placas do Paraguai e devido a colisão frontal com outro veículo morreu no local. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao HR- Hospital de Ponta Porã.