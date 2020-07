O Estudante de medicina veterinário Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul (22) está internado em estado grave após ser picado por uma cobra naja que mantinha ilegalmente no Gama, região do Distrito Federal. De acordo com a PMA o amigo da vítima é acusado abandonar a serpente perto de um shopping. Ele já foi intimado a prestar esclarecimentos sobre o caso. O animal foi recapturado e levado ao IBAMA e depois ao Zoológico de Brasília.