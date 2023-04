Estudante sai escoltado após ameaça de “massacre” na UCBD

Acadêmico de psicologia saiu escoltado hoje (18) da UCDB após serem descobertos mensagens de ataques a alunos do campos universitário. A polícia rastreou o IP do celular do acusado que postou fotos de armas, máscaras e fomentava ataques aos colegas da universidade. Ele foi encaminhado a delegacia para prestar esclarecimentos.

Em nota a assessoria de imprensa da UCDB informou que: “Tão logo a UCDB tomou conhecimento de supostas ameaças em conversas de WhatsApp, o Conselho de Reitoria da Instituição acionou as autoridades competentes para averiguação dos fatos. O autor das mensagens foi identificado e suspenso, preventivamente, das aulas. A família do aluno também foi chamada para ser conscientizada sobre o ocorrido. Reafirmamos que o compartilhamento de fake news e de ameaças são crimes previstos em lei. A UCDB segue atenta atuando para que ameaças como esta não se repitam, garantindo segurança no campus”.