Estudantes da REME vivem um novo momento com a entrega de reformas pelo “Juntos pela Escola”

Alunos, pais e servidores da E.M. Profª Eulália Neto Lessa começam este segundo semestre de 2024 com uma motivação a mais, eles receberam nesta segunda-feira (1), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a entrega da reforma do prédio pelo programa Juntos pela Escola. A última intervenção de obras ocorreu há cerca de 20 anos.

A comunidade escolar ganhou novos mobiliários, instalação de um novo parque para as crianças, placas solares, revitalização dos banheiros, pintura da escola, instalação de barras de apoio e manutenção e reparo do telhado.

“Educação é prioridade para a gestão municipal que, através do Juntos pela Escola, tem mudado a realidade da Educação em Campo Grande, promovendo a valorização de profissionais e alunos, dando plenas condições para que o tempo em sala de aula seja de qualidade e contribuindo significativamente para uma formação sólida dos alunos da Rede Municipal”, destacou a Prefeita Adriane.

Agora, os 900 alunos que estudam, do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, podem aproveitar ainda mais o espaço escolar. Para a estudante Giovanna da Silva Nogueira, que cursa o 6º ano, voltar à escola está sendo um presente. “Eu já estudei aqui na 2ª e 3ª séries e era tudo muito diferente. Agora que retornei, este novo cenário é empolgante. Mudou muito e para melhor”, revela.

Apaixonada pela arte de educar e diretora do estabelecimento há sete anos, Juliana Amaral, declara que todos estão com um novo ânimo após a reforma. “Quem não gosta do que é novo? Aqui é nossa segunda casa e tanto os servidores quanto os alunos estão cuidando um dos outros, a cada dia fortalecemos a questão do pertencimento, de tudo que recebemos, do bem comum”, declara a gestora.

A mãe dos alunos Anthony (1º ano) e Heloíse (3º ano), Edilene Amorim, conta da reação dos filhos ao ver a finalização das obras. “Eles estavam sentindo falta de um local para brincarem. Vão aproveitar bastante. Dá um alívio saber que a escola está ainda mais acolhedora”, comenta.

Outro estabelecimento que, desde 2007 (ano em que foi municipalizado), nunca havia passado por nenhuma revitalização significativa até a presente reforma e agora comemora é a EMEI Lar de Sheila.

Proporcionando um ambiente mais seguro, acessível, confortável e moderno para os alunos, refletindo o compromisso da administração municipal com a qualidade da educação infantil e o bem-estar das crianças atendidas, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, explicou sobre a importância dessas entregas.

“A Prefeitura de Campo Grande está oferecendo uma educação de qualidade. Nesta fase, a criança precisa se sentir acolhida, amada porque é nos primeiros anos de vida, até os sete anos que as crianças formam o caráter e ter uma escola de qualidade faz a diferença”, salientou.

Por meio do programa Juntos pela Escola, na EMEI houve a troca de janelas e do telhado, manutenção do forro, instalação de drywall, acesso ao solário, instalação de piso tátil e troca de piso, adaptação de banheiro para PcD e pintura geral.

Conforme a presidente da APM (Associação de Pais e Mestres), Thaina Laisa da Silva, mãe da aluna Mariá, a reforma fará a diferença na vida da comunidade escolar. “Esta não é só uma entrega de reforma. Aqui também está sendo entregue melhores condições de trabalho para todos que atuam neste local, que reflete em melhorias pedagógicas que, consequentemente, vão resultar na qualidade e no desenvolvimento das nossas crianças”, ponderou.

Em sua fala, a diretora da EMEI, Ana Rita de Almeida, disse comovida: “Hoje estou com uma emoção que não dá nem para descrever. Nos transborda muito este olhar com carinho para a educação infantil. Essa sensibilidade de entregar o melhor para as nossas crianças”, relatou a gestora referindo-se ao trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão municipal.