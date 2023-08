Estudantes de Chapadão do Sul visitam sede do Poder Legislativo

Alunos de escolas públicas e particulares do município de Chapadão do Sul, localizado à 333 km de Campo Grande, estiveram na manhã desta terça-feira (02/08) visitando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e conhecendo o funcionamento do Poder Legislativo.

Maria Beatriz, que é aluna do 3º ano do Ensino Médio, destacou que a viagem desperta o interesse pelo funcionamento dos órgãos públicos. Já o aluno Artur Schwants, que cursa o 2º ano, enfatizou que “a viagem é proveitosa para conhecimento histórico e para que possamos desmistificar o tema política e deixar que cada um tire sua conclusão depois de todas as visitas”.

O Projeto “Câmara vai à Escola” foi implantado há dois anos e envolve a comunidade escolar e servidores da Câmara Municipal em ações e visitas guiadas aos Poderes. “Já estivemos em Brasília e nossa intenção é levar os estudantes a conhecerem os Poderes para, na prática, aproximar o cidadão da política, seja nacional ou estadual”, explicou o presidente do Legislativo da cidade, vereador Airton Tucano (União Brasil), que conduz o projeto.

Na ALEMS, a comitiva foi recebida pelos deputados Mara Caseiro (PSDB) e Junior Mochi (MDB). Mochi explicou, em plenário, o funcionamento do Legislativo e das comissões temáticas permanentes. “Estamos aqui para representar o povo de nosso Estado e ainda colaborar para o bom funcionamento do Executivo, na aprovação de matérias que acabam por interferir diretamente na vida do sul-mato-grossense”, explicou. Para a deputada Mara Caseiro, é importante que visitas institucionais possam acontecer com regularidade. “São momentos muito importantes para que possamos engajar a juventude a participar ativamente das discussões políticas”, disse.

A visita estudantes foi guiada pela equipe de Cerimonial da ALEMS. Para agendar visitas institucionais ao Palácio Guaicurus, é necessário entrar em contato pelo telefone: (67) 3389-6359/6232.