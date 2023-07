Estudantes participam do projeto Memórias do Judiciário nas Escolas

Desde que firmou termo de cooperação mútua com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL), o Tribunal de Justiça de MS, por meio do Departamento de Gestão Documental e Memória da Secretaria Judiciária, está recebendo visitas de estudantes.

Na última quarta-feira, 5 de julho, foi a vez dos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Joaquim Murtinho participarem do projeto Memórias do Judiciário nas Escolas, iniciativa que, por meio de jovens estudantes, está levando a sociedade a conhecer a história da justiça sul-mato-grossense.

Os estudantes foram recepcionados pela equipe do Departamento de Gestão Documental e Memória da Secretaria do TJMS, assistiram a uma palestra do projeto Conheça o Judiciário, visitaram o Museu do Judiciário, a Biblioteca e outras dependências do Palácio da Justiça.

Importante registrar que entre os visitantes havia uma pessoa com deficiência visual, contudo, a equipe do Departamento de Pesquisa e Documentação fez a descrição completa e pormenorizada de todos os locais por onde os estudantes passaram. Na visita desta quarta-feira, todos os estudantes que visitaram as dependências do Poder Judiciário pretendem seguir carreira jurídica.

Saiba mais – Para que o projeto fosse efetivado, depois de assinado o termo de cooperação mútua foram iniciadas as palestras sobre processos com valor histórico, ministradas em escolas públicas estaduais de ensino médio, com a exposição dos autos físicos e de totem interativo. Foram realizadas palestras nas escolas estaduais Maria Constança Barros Machado, Joaquim Murtinho e Lúcia Martins Coelho.

No lançamento do projeto, a SED anunciou a intenção de propor a criação de um curso técnico em Arquivologia para alunos do nível médio. Para quem não conhece, Arquivologia é uma ciência que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados durante a atuação de um arquivista.

Conforme a parceria, o TJMS comprometeu-se a localizar e separar processos para serem usados como base nas palestras e exposições, bem como indicar os servidores que falarão com os alunos.

A ASL deve acompanhar os encontros, disponibilizar materiais para os alunos e realizar uma apresentação histórica da Academia, enquanto a SED garante a indicação das escolas aptas a receberem o projeto, o cronograma de visitas, assim como designará um professor para acompanhar as exposições com o intuito de proporcionar continuidade e valer-se dos processos para trabalhar os temas apresentados de maneira lúdica.