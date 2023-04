Estudo avalia o efeito da técnica da aclimatação na adaptação de animais em confinamento

Despertar o interesse da cadeia pecuária e dos consumidores para o potencial da comunicação efetiva entre humanos e animais, expandindo a compreensão dos benefícios da interação positiva entre manejadores e bovinos durante o processo produtivo, faz parte das ações da MSD Saúde Animal, especialmente por meio do reconhecido programa Criando Conexões. Entre elas, está a realização de estudos para atestar os ganhos das técnicas de baixo estresse, que preconizam a confiança mútua entre humanos e animais. Desta vez, a companhia, em parceria com a Be.Animal, realizou uma análise específica sobre a técnica de aclimatação.

A habituação gradual dos animais a um novo ambiente é necessária para que eles se adaptem, hidratem, alimentem, descansem e confiem nos manejadores, melhorando as funções imunológicas, a saúde, o desempenho e a qualidade da carcaça. Isso porque os bovinos terminados em confinamento passam por mudanças significativas em seu ambiente em um curto período, então vivenciam experiências estressantes. Associar essa condição a, por vezes, situações dolorosas no curral de manejo, potencializa as alterações fisiológicas causadas pelo estresse, o que reduz significativamente a chance dos animais se adaptarem ao novo ambiente.

Para que as alterações fisiológicas negativas sejam minimizadas, é necessário que as primeiras experiências que os animais tenham no novo ambiente sejam as mais positivas possíveis, uma vez que elas serão responsáveis pelo comportamento que eles terão em situações similares (Grandin, 1998). Nesse contexto, o estudo promoveu o treinamento e a padronização dos manejos com os vaqueiros do confinamento.

“O manejador precisa auxiliar o animal a reconhecer onde está e, assim, ganhar sua confiança. Até porque quando o bovino não confia em seu ambiente e seus manejadores, finge que não tem doenças. Por outro lado, conhecendo o ambiente e confiando nos peões, o animal pode facilitar o diagnóstico”, explica Antony Luenenberg, coordenador técnico de Bem-Estar Animal da MSD Saúde Animal e um dos responsáveis pela iniciativa.

O profissional ainda pontua que “o estudo foi realizado justamente para comprovar os reais benefícios da técnica de aclimatação e o quanto é fundamental que faça parte do dia a dia de todas as propriedades. A melhoria do ambiente de trabalho, do conforto dos animais e da segurança das pessoas impacta diretamente a eficiência produtiva”.

Realizado no segundo semestre do ano passado, em uma propriedade particular, localizada no município de Jussara-GO, o estudo contemplou 1.200 bovinos. Os animais foram divididos aleatoriamente em 12 lotes, com 100 animais cada. A análise foi aprovada pelo Comitê de Ética em Uso de Animais do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Como resultados, houve diferença significativa no peso vivo entre os tratamentos ao longo dos períodos de confinamento. O ganho médio diário (GMD) foi maior nos animais que receberam aclimatação + exercício, conforme mostra o gráfico abaixo. Já a velocidade de saída (VS), que é o tempo que o animal gasta para percorrer uma distância conhecida após a saída do tronco de contenção ou da balança, foi estatisticamente menor nos animais que receberam aclimatação + exercício, quando comparado aos animais do grupo controle.

Figura 1 (estudo Be.Animal e MSD Saúde Animal): Gráfico de caixas de ganho médio (GMD) durante o período de confinamento em função dos tratamentos (controle, aclimatação e aclimatação + exercício).

Letras minúsculas diferentes (a,b,c) indicam diferença estatítica entre tratamentos; os triângulos pretos indicam a média; círculos cinzas indicam variações individuais.

De maneira geral, a técnica permitiu melhor desempenho, temperamento e adaptação dos animais, que procuraram mais o cocho e o bebedouro, além de permanecerem menos tempo em pé durante o período inicial do confinamento e terem menos ocorrências de monta. Dessa forma, os resultados reforçam que a adaptação e aclimatação ajudam a manter o equilíbrio da saúde dos animais e, portanto, melhoram o seu desempenho.

Sobre o Criando Conexões

Multiplicar a importância do manejo de baixo estresse e do bem-estar animal é a principal proposta do programa Criando Conexões, lançado no Brasil em 2015 pela MSD Saúde Animal. Dado o sucesso que obteve com a pecuária, a iniciativa ganhou força e, desde o início de 2022, passou a ser multiespécie, abrangendo, além das produções de ruminantes, as cadeias de aves e suínos. A companhia busca constantemente reforçar seu compromisso em democratizar o conhecimento voltado ao bem-estar animal, pilar essencial para a construção de um novo horizonte no cuidado com os animais.

Somente em pecuária, mais de 5 milhões de animais já foram manejados pelo programa, mais de 7 mil vaqueiros capacitados e 80 colaboradores da MSD Saúde Animal habilitados para disseminar a técnica pelo país. Para saber mais, acesse o portal do Criando Conexões.