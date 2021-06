Estudo publicado nesta semana na revista científica de infectologia, a Clinical Infectious Diseases da Oxford University Press conclui por meio do mais alto nível de evidência, que o antiparasitário ivermectina não funciona no tratamento da covid-19. Pesquisadores realizaram uma revisão sistemática de estudos que já haviam sido publicados utilizando-se de ferramentas de meta-análise. Foram escolhidos pelos pesquisadores ensaios clínicos randomizados (RCTs).

No qual já foram publicados e pré-impressos avaliando os efeitos da ivermectina em pacientes adultos com covid-19 que foram pesquisados ​​até 22 de março de 2021. O grupo definiu desfechos primários para avaliar a eficácia da droga. São eles: tempo de internação e eventos adversos, além de eliminação viral e eventos adversos graves como desfechos secundários.

Os autores concluíram que “em comparação com tratamento padrão ou placebo, a ivermectina não reduziu todas as causas de mortalidade, tempo de internação ou depuração viral em estudos controlados por placebo em pacientes com covid-19, principalmente com doença leve”. E acrescentaram: “Ivermectina não é uma opção viável para tratar pacientes com covid-19”.

“Usar ou não usar a ivermectina não muda a história natural da doença, não previne casos graves” disse o médico infectologista e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Botucatu Alexandre Naime Barbosa.

IVERMECTINA

Cabe a ressalva que a ivermectina é um medicamento que pode causar lesões permanentes no fígado. Pessoas que fizeram o uso da “droga” no Brasil na esperança de se proteger da covid-19 e agora precisaram entrar na fila de transplante hepático.

Naime Barbosa acrescenta que este tipo de estudo, “chancelado pelo controle de qualidade da Oxford”, “são o topo da medicina baseada em evidência”. “Uma nota importante é que os estudos feitos até agora foram de baixa qualidade, isto está escrito na meta-análise. Por isso, eles já vão começar um ensaio clínico maior para colocar uma pedra de vez neste assunto, uma pá de cal. Mas até agora, com o que a gente tem de dados, é essa conclusão”, finalizou a médica.