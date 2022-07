A Agência Nacional de Segurança Alimentar (Anses) da França declarou essa semana que segundo uma pesquisa realizada por eles, foi confirmada a ligação entre o risco de câncer e a exposição a nitritos, aditivos encontrados nas carnes processadas e embutidos. Os nitritos são substâncias que conferem ao presunto a cor rosada e que permitem aos alimentos um maior tempo de conservação.

Segundo a Anses há fortes indícios entre “a associação entre o risco de cancro colorretal e a exposição a nitratos e nitritos”. Antes disso, a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou em 2015 as carnes processadas, em especial os frios, como cancerígenas, e levantou a suspeita de esse tipo de alimento estarem associadas a outros cânceres, como de ovário, rim, pâncreas e mama. A recomendação da Agência Francesa é de um consumo máximo de 150 gramas semanais desses produtos, um número bem abaixo do que consome a maioria da população do país. O governo francês anunciou que deve apresentar um plano de ação em breve para incentivar a redução do uso de nitritos nos alimentos. “Esta redução deve ser feita em um equilíbrio que garanta a segurança alimentar do consumidor”, garante as autoridades.