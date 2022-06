Atendendo a um pedido do governador Reinaldo Azambuja, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, afirmou que o estudo para a relicitação de pelo menos um dos lotes da rodovia BR-163 ficará pronto até o fim do ano, para a realização de um leilão em janeiro de 2023. Mesmo debaixo de chuva, ele fez, nesta sexta-feira (17), ao lado do governador, a vistoria das obras de revitalização e ampliação do Aeroporto Regional de Dourados.

“Saímos daqui com o compromisso de avançar na 163, uma rodovia que é arterial aqui no Estado. O nosso nosso compromisso é de avançar um dos lotes e queremos até o fim do ano estarmos preparados para em janeiro lançar o leilão”, disse o ministro Marcelo Sampaio.

Reinaldo Azambuja pediu ao ministro duas prioridades: as relicitações da BR-163 e da Malha Oeste. “A BR-163 é uma artéria que corta essa região de Guaíra-Mundo Novo até Sonora, divisa com Mato Grosso. É a artéria principal do Estado. A gente precisa muito porque a CCR paralisou os investimentos, está cobrando pedágio, mas a gente está querendo relicitar, saber qual a empresa ganhadora para a continuidade dos investimentos. Sabemos que esse projeto, essa modelagem feita no governo anterior – foram quatro de concessões rodoviárias e todas tiveram problemas. O daqui também deu problema porque o projeto era mal concebido e agora o próprio ministério está fazendo a relicitação. A gente pede que, se possível, possa colocar pelo menos o primeiro trecho da BR-163, que eu sei que você englobou a BR-267, que vai de Nova Alvorada a Bataguassu, então isso também é importante porque é uma confluência rodoviária”, afirmou.

“Outra prioridade, que a gente já está trabalhando a muito tempo com o Marcelo e com o ex-ministro Tarcísio, é a Malha Oeste. É a ferrovia que liga Bauru – Campo Grande, ramal Ponta Porã – Corumbá. É uma ferrovia importante que a Rumo devolveu a concessão e eu sei que o Marcelo está olhando para a gente poder rapidamente, tem muitos interessados”, acrescentou o governador.

Ainda falando do modal ferroviário, Reinaldo Azambuja contou que será publicado em Curitiba a consulta pública da Ferroeste, para que os interessados conheçam o projeto da estrada de ferro que vai ligar Maracaju ao Porto de Paranaguá.

E o ministro disse ainda que está avançado o projeto de concessão da BR-158. “Vou sair aqui muito satisfeito. Nós saímos aqui com uns compromissos. Na segunda-feira nós podemos tocar sobre a delegação da BR-158. Está praticamente fechado para essa modelagem e começar a avançar, está praticamente fechado o leilão para essas rodovias estaduais, com a 158, rodovia federal”.

Também participaram da agenda o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann; os secretários estaduais Jaime Verruck (Semagro) e Renato Marcílio (Seinfra); a senadora Soraya Thronicke; deputado estadual Neno Razuk; e representantes do Exército Brasileiro.