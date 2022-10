Dois estudos produzidos por servidores e residentes do Laboratório de Inovação da Atenção Primária em Saúde (InovaAPS) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) com foco na assistência da pessoa idosa foram publicados em forma de artigos na edição especial sobre Medicina e Saúde da Revista Conjecturas, uma das mais conceituadas do país neste segmento. A revista reúne artigos de todas as áreas do conhecimento e tem o seu conselho editorial formado por docentes e pesquisadores de universidades de diferentes regiões do Brasil.

Um dos artigos assinado por Suellen Larissa Silva Parrela, Maristela Souza Lima, Priscilla Torres de França Ramos, Ramon Moraes Penha, Viviane Pereira Marques dos Santos,Suzi Rosa Miziara Barbosa e Camila Guimarães Polisel, trata do ” Uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos em Unidades de Atenção Primária à Saúde”.

O objetivo do estudo foi identificar o uso de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) nas prescrições de idosos usuários da Atenção Primária em Saúde (APS), a partir dos critérios de Beers. O estudo foi realizado de março a dezembro de 2021 em unidades de saúde da família da Rede Municipal de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Participaram 97 idosos com idade média de 69,2 (±7,48) anos. Quarenta e sete (48,5%) idosos estavam submetidos à polifarmácia e 80 (82,5%) estavam em uso de pelo menos um MPI. Os MPI’s mais prescritos foram hidroclorotiazida (n=38, 39,1%), ácido acetilsalicílico (n=24, 24,7%) e glibenclamida (n= 16, 16,4%). Este estudo evidenciou alta frequência de prescrição de MPI e polifarmácia. Sugere-se a contribuição do farmacêutico clínico, integrado à equipe multiprofissional, na identificação e auxílio no manejo dos idosos em uso de MPI, de forma a contribuir com melhores desfechos clínicos, econômicos e com a qualidade de vida da pessoa idosa.

O uso de MPI para idosos foi comumente identificado nas prescrições avaliadas, especialmente a glibenclamida, o omeprazol e a amitriptilina. A polifarmácia também foi comumente identificada nos idosos avaliados. A principal interação medicamentosa potencialmente significativa identificada foi interação entre fármacos anticolinérgicos. Identificou-se, ainda, a necessidade de ajuste de dose de espironolactona e gabapentina, a partir da função renal de alguns participantes. Os resultados deste estudo sugerem a contribuição do farmacêutico clínico, integrado à equipe multiprofissional, na identificação e auxílio no manejo dos idosos em uso de MPI, de forma a contribuir com melhores desfechos clínicos, econômicos e com a qualidade de vida da pessoa idosa.