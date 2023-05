Etapa do Circuito Estadual de Bandas e Fanfarras acontece em Rio Negro

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura do MS, Prefeitura Municipal de Rio Negro e Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul, realizam no dia 20 de maio, sábado, a partir das 18h, na Praça Central da cidade, a 3ª Etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras 2023.

O Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, trata-se de apresentações e performance de bandas e fanfarras do MS, que ocorrem em diversos municípios como Alcinópolis, Eldorado, Rio Negro, Porto Murtinho, Campo Grande, Aquidauana, Glória de Dourados, Camapuã, Rochedo, Jateí e Dourados, que proporciona apresentações de música instrumental gratuitamente para as populações dos referidos municípios sede, além do intercâmbio cultural, musical e educacional entre integrantes (Crianças; Adolescentes; Jovens e Adultos) de diversas bandas e fanfarras pertencentes as escolas públicas e bandas municipais.

Para o presidente da FCMS Max de Freitas, “é muito importante pra Fundação de Cultura apoiar este circuito, com o objetivo de resgatar a tradição das bandas e fanfarras, esses projetos que não ensinam apenas tocar instrumentos e também sobre trabalho em equipe, respeito pelo próximo e organização”.

Na oportunidade da 3ª etapa de Rio Negro, ocorrerão apresentações de bandas que totalizam a quantidade de 500 músicos amadores e profissionais que integram as referidas bandas:

Banda Municipal de São Gabriel do Oeste

Banda Municipal de Paraíso das Águas

Banda Marcial de Rio Negro

Banda de Percussão Mário Guerreiro – Aquidauana

Banda de Percussão de Rochedo

Banda Marcial José de Azevedo – Glória de Dourados

Banda Municipal de Camapuã

Banda Municipal de Selviria

Banda de Percussão de Rio Negro

Para o presidente da Federação de Bandas de Fanfarras de MS, Fábio Costa, “a realização do Circuito, mantém viva a cultura Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras além de fazer parte da revitalização das nossas referidas corporações musicais proporcionando assim o fortalecimento desse segmento cultural.”