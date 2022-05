Alunos de cinco escolas municipais de Rio Brilhante foram os primeiros estudantes do interior do Estado a visitarem o Bioparque Pantanal. E Natã Felipe, de 10 anos, disse que se encantou com a sucuri, que estava bem animada, apesar do frio. “Eu nunca tinha visto um animal assim de perto, está valendo a pena o passeio”.

Assim como Natã, o passeio ao complexo que abriga o maior aquário de água doce do mundo foi para a maioria, a oportunidade de conhecer um espaço que integra conhecimento, turismo de contemplação e entretenimento. Crianças, adolescentes e professores tiveram a oportunidade de conhecer 220 espécies de animais que vivem no bioparque.

Apesar das quase três horas de viagem de ônibus, os alunos estavam empolgados e na expectativa de conhecer tudo. Kauã da Cruz, 11 anos, como a maioria das crianças ficou encantado com o tanque de jacarés. “Eu gostei muito da experiência, dos peixes e principalmente dos jacarés. Eu já queria vir aqui antes com meus pais, mas ainda não tinha inaugurado, mas agora estou aqui e muito feliz”, disse.

Para os professores a oportunidade de aprender de uma forma tão dinâmica faz com que cada criança tenha uma experiência inesquecível de tudo o que viu e viveu. “O que a gente conversa na sala de aula, vê em livros, hoje estamos vendo aqui, ao vivo e a cores”, disse a professora Carla Vilas Boas.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, acompanhou a chega das crianças ao complexo. “A gente vê no sorriso delas, a alegria e a satisfação de conhecer o Bioparque. Queremos trazer mais estudantes do interior para conhecer o lugar”.

Já o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro agradeceu ao Governo do Estado pela oportunidade de as crianças conhecerem o complexo e falou da empolgação delas em participar do passeio.

“As crianças viajaram em torno de 2 horas e 40 minutos para chegar até aqui e durante todo o trajeto ficaram ansiosas para conhecer o Bioparque. A gente pergunta para elas o que estão achando do lugar e percebe a fascinação por cada animal que tem aqui. Para eles é muito importante conhecer a fauna e a flora do nosso Estado que é riquíssima”, explicou.

Visitaram o espaço alunos dos Centro Educacional Municipal Criança Esperança I, II, III, IV e Escola Municipal Prefeito Sírio Borges.

Colégios da Capital

No período da manhã passaram pelo complexo estudantes de diversas idades do Colégio Marista Alexander Fleming, Ativa Idade e Montessori, essas foram as primeiras escolas particulares que puderam proporcionar essa experiência pedagógica com seus alunos, do fundamental 1 ao ensino médio, estudantes percorreram o circuito de áquarios do bioparque. A empolgação dos menores, de 4 a 5 anos de idade, era visível, os alunos não se distraíram nem um minuto e contemplaram cada detalhe do lugar.

Não tem como não de emocionar, cada tanque, uma supresa (Foto:Bruno Rezende)

Helena Paraguaçu, 5 anos disse que se encantou com os jacarés e pretende voltar com os pais para visitar o espaço novamente. “Gostei de ver os jacarés e os peixes no aquário, muito bonitos”. Já o Pedro Costa Carvalho, 4 anos disse ter gostado de tudo e finalizou: “Eu gostei de tudo, tudo mesmo”.