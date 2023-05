“Eu tô furioso”, diz VP de futebol do Internacional sobre campanha em 2023

A derrota, em casa, para o Athletico-PR deixou um clima “horrível” no Internacional, segundo o vice-presidente de futebol, Felipe Becker. Diante da torcida, no Beira-Rio, o time perdeu por 2×0 nesta quarta(10).

Automaticamente, o questionamento do desempenho de Mano Menezes ganhou a voz e o mau humor da torcida. Em 2023, Mano tem uma campanha mediana, ou seja, um número próximo de vitórias e derrotas.

Em contrapartida, o técnico avaliou que a sequência de jogos fora “pode ser um alento” para uma reviravolta. O Inter não vence desde 23/04, quando superou o Flamengo.

Felipe Becker, o VP de futebol, não poupou nada e nem ninguém ao reclamar da campanha e ambiente do clube:

Não tenho como dizer que agora tá bom ali. Eu tô furioso. Presidente tá furioso. Tá todo mundo bravo. Eu acredito que é normal, tá todo mundo indignado. Agora, não tem problema nenhum de atraso, não tem um salário atrasado. O ambiente hoje é horrível, mas, daqui a pouco, ele vai melhorar. Com certeza, com trabalho, com mais atitude dos nossos jogadores, com mais entrega nós vamos melhorar.

Felipe Becker, VP de futebol do Internacional