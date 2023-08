EUA: Donald Trump se entrega e segue para um presídio, onde será fichado

Donald Trump vai seguir para um presídio, onde será fichado. Ele concordou em pagar uma fiança no valor de US$ 250 mil, o equivalente a R$ 1 milhão. O ex-presidente é alvo de 13 acusações, incluindo a de chefiar uma organização criminosa para mudar o resultado da eleição na Geórgia.

Um dia após primeiro debate do partido Republicano

O ex-presidente se entrega após a realização, na noite de quarta-feira (23), do primeiro debate das prévias republicanas.

Apesar de ser o favorito nas pesquisas de intenção de votos, Trump não participou e disse a seus rivais que desistissem da disputa.

O confronto teve a presença de oito políticos do partido que conseguiram cumprir as regras do comitê eleitoral, como chegar a 40 mil doadores individuais de campanha e registrar pelo menos 1% de apoio em três sondagens nacionais ou em duas sondagens nacionais e duas sondagens estaduais que cumprissem os critérios do comitê.

Apesar de não ter participado do debate, Trump deverá se dividir entre os tribunais e os palanques até a eleição presidencial de 2024.

Apesar de uma condenação não ter o poder de torná-lo inelegível nos Estados Unidos, pode ter impacto muito negativo junto ao eleitorado, principalmente os independentes.