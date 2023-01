EUA registram primeiros casos de gonorreia resistente a antibióticos. As autoridades americanas confirmaram dois casos de gonorreia no qual apresentam suscetibilidade reduzida a todos os tipos de antibióticos disponíveis para o tratamento. É a primeira vez que cepas de gonorreia resistentes a antibióticos são identificadas nos Estados Unidos.

O aumento da atividade sexual durante a pandemia somado à redução nos exames de saúde de rotina amplificou a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em todo o mundo. Essas infecções, incluindo a gonorreia, estão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos disponíveis para tratá-las, um problema que está se tornando uma terrível ameaça à saúde pública.

Além da suscetibilidade reduzida à ceftriaxona, as cepas de gonorreia foram identificadas em Massachusetts no qual mostraram suscetibilidade reduzida à cefixima e azitromicina As cepas se mostraram resistentes à ciprofloxacina, penicilina e tetraciclina, segundo um alerta clínico enviado aos médicos pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts.