Polícia Militar prende evadido do sistema prisional. O indivíduo foi abordado, na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, por policiais militares da PMGO que pediram apoio da Polícia Militar de Costa Rica. Prontamente, os policiais militares da PMMS deslocaram até a saída da cidade, próximo a divisa entre os municípios de Costa Rica e Chapadão do Céu-GO, onde constataram que o indivíduo se encontrava evadido da Casa do Albergado de Campo Grande-MS desde o dia 28.12.2022. O indivíduo de 50 anos de idade, considerado de alta periculosidade, condenado a mais de vinte anos de prisão pelos crimes de roubo e furto, foi preso e encaminhado para delegacia de polícia civil de Costa Rica.