Campo Grande (MS)- Após a confirmação realizada por parte do Governo do Estado na manhã desta terça-feira, 12 de abril, sobre a liberação de R$ 28 milhões de reais para o pagamento das emendas parlamentares destinadas pelos Deputados em todo o Estado, o Deputado Evander Vendramini destacou a importância dos recursos no desenvolvimento de entidades e municípios do Estado.

“É importante este momento pois, além de mostrar o comprometimento e respeito do governo do estado com todos os parlamentares desta casa, reforça o compromisso de atendimento à população sul-mato-grossense. É através das emendas parlamentares feitas por cada um dos deputados, que o governo pode alcançar de forma mais efetiva, pontos que realmente são de extrema importância dentro de cada um dos 79 municípios do estado”, reforçou.

Os recursos já poderão ser utilizados a partir de hoje pelos gestores municipais para compra de medicamentos, equipamentos, materiais educacionais, entre outros. Ao todo, cada parlamentar destina R$ 1,5 milhão do orçamento estadual para ações e projetos de sua escolha, ou seja, um total de R$ 36 milhões em emendas anuais.