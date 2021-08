Um dia que ficou marcado na história de Porto Esperança. Assim será lembrada esta terça-feira, 10 de agosto de 2021, na memória dos moradores do distrito centenário localizado as margens do Rio Paraguai, distante cerca de 70 quilômetros de Corumbá.

A comunidade celebrou a entrega da Estação de Tratamento de Água, obra realizada pelo Governo do Estado através de investimentos na ordem de R$ 464.193,60 por meio da Sanesul, que garante água de qualidade suficiente para atender cerca de 130 moradores que vivem na região pantaneira.

Com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, foi assinado ainda a autorização para início das obras de pavimentação da estrada que irá, enfim, tirar do isolamento a comunidade que por mais de 100 anos, teve o transporte fluvial como principal meio de acesso.

Governador Reinaldo Azambuja esteve presente na inauguração da ETA e autorização para o início das obras de construção da estrada

A obra de 11,2 km, vai dar acesso ao distrito de Porto Esperança à BR-262, beneficiando uma comunidade tradicional e uma região de grande potencial turístico e histórico.

“Sinto-me muito feliz por trazer esses benefícios aos moradores e observar a alegria das pessoas por ter uma água tratada e, enfim, chegar a uma rodovia tão perto, quando o rio era o único meio de transporte para chegar à cidade depois que o Trem do Pantanal foi desativado”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

Para o Deputado Evander Vendramini (Progressistas), que por uma década abraçou a causa da comunidade ribeirinha lutando para que os benefícios hoje inaugurados, enfim chegassem aos moradores, o dia foi de festa.

“Um dia de comemoração por dois grandes motivos, a inauguração da ETA e o lançamento das obras de construção da estrada que vai ligar o distrito à BR-262. Uma luta minha de 10 anos e que graças a Deus com o apoio do Governador Reinaldo Azambuja, conseguimos definitivamente fazer justiça à comunidade, à história de Porto Esperança, uma comunidade tradicional que esperava há muito tempo, 109 anos, e que neste mandato graças a Deus, com nosso empenho e com as parcerias, está acontecendo um verdadeiro resgate dessa comunidade”, destacou o deputado Evander Vendramini.

Comunidade agradece

Para José Domingos, um dos moradores mais antigos de Porto Esperança, esta é considerada pelos moradores, o maior avanço em qualidade de vida desde a chegada da energia elétrica na comunidade no ano 2000.

“Não é de hoje que o Deputado Evander Vendramini praticamente adotou a causa de nós moradores de Porto Esperança. Se hoje temos água tratada de qualidade saindo nas torneiras, se temos enfim a possibilidade de termos acesso por terra, todos tem a convicção de que o deputado esteve presente em todas essas ações”, disse.