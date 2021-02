Os deputados estaduais Evander Vendramini e Gerson Claro (ambos Progressistas) apresentaram uma Moção de Congratulação ao novo presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP/AL), que exercerá o mandato pelos próximos dois anos. Lira era o favorito e foi eleito o 55º presidente na segunda-feira, 1, com 302 votos ainda no primeiro turno. A moção foi apresentada durante a sessão legislativa desta quinta-feira, 4.

Em um trecho da moção, os autores da proposta afirmam que desejam ao novo representante máximo daquela Casa de Leis uma excelente legislatura, acreditando que o deputado alagoano “não irá medir esforços na supervisão dos trabalhos legislativos e na garantia da ordem, especialmente no momento de adversidades em que o mundo se encontra atualmente”, e finalizam: “Sinta-se apoiado pelo Estado de Mato Grosso do Sul”.

De acordo com Evander, o colega de partido exercerá o mandato com responsabilidade e em prol da sociedade brasileira. “Em conjunto com o Senado Federal e o Presidente da República, a Câmara irá destravar pautas essenciais que beneficiarão a população, como Saúde, Segurança Pública, Educação e a Reforma Tributária, de forma a contribuir para um Brasil mais justo para todos”, afirmou.