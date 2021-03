Durante a sessão legislativa desta terça-feira, 16, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) e à Delegacia Geral da Polícia Civil solicitando aumento do contingente de agentes de segurança para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Corumbá. A demanda partiu da vereadora corumbaense Raquel Brik (PP).

Em sua justificativa, trata-se de um pedido da população de Corumbá por mais agentes de segurança pública da Polícia Civil, aumentando, assim, os índices de apuração de autoria e materialidade de crimes contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha. “Com o aumento na quantidade de agentes, poderemos agilizar os inquéritos policiais que, muitas vezes, por falta de pessoal correm risco de prescrever ou ser arquivado em função da morosidade no andamento procedimental investigativo”, explicou Evander.

O parlamentar enfatizou no requerimento que a prescrição ou arquivamento das investigações da Delegacia da Mulher de Corumbá desestimula as vítimas a comunicar o crime às autoridades. “Muitas mulheres vítimas de violência doméstica sentem vergonha, medo de represálias, descrédito no sistema policial e de justiça por causa da demora na solução. Essa solicitação mostra a devida atenção que elas merecem e precisam”, destacou o deputado pantaneiro.