Na sessão plenária desta quarta-feira, 4, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento à Empresa de Saneamento de MS (Sanesul) em que solicita a execução de serviços de ampliação da cobertura da rede de esgotamento sanitário em Iguatemi. A solicitação partiu da vereadora progressista Miriam Krenczynski, daquele município.

Conforme o requerimento, o parlamentar indaga se foi executada a rede de esgoto no prolongamento da avenida Presidente Vargas, na altura da rua Nilzo Otano Peixoto, bem como de outras ruas de Iguatemi. “Em 2019 a Prefeitura, Governo do Estado e Sanesul firmaram parceria para atender essa demanda com aporte financeiro do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal. Os comerciantes e moradores da região estão nos cobrando; por isso, estou solicitando essas informações”, explicou Evander.

O Programa Avançar Cidades – Saneamento tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do país. A intenção é contemplar municípios em grupos de menos de 50 mil e outro acima de 250 mil habitantes com obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, resíduos sólidos, redução e controle de perdas, estudos e projetos, plano municipal de saneamento básico.