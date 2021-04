O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Saúde solicitando o conserto do aparelho de coleta de sangue do hemocentro de Naviraí. O documento foi protocolado nesta quarta-feira, 7, na sessão ordinária mista da Assembleia Legislativa. O pedido partiu dos representantes do diretório municipal dos Progressistas de Naviraí por intermédio de um dos membros, Leandro Bressa. Conforme o progressista informou, o município depende das doações de sangue vindas de Dourados, uma vez que o aparelho que faz as coletas de sangue está avariado.

“Sabemos que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Por isso, estou pedindo o conserto do aparelho. A população naviraiense está à mercê do sistema de saúde de outro município e, infelizmente, a qualquer momento essa situação poderá ocasionar fatalidades diante da intensa demanda suportada por Dourados”, avaliou Evander.

Para o parlamentar, o conserto do aparelho do hemocentro de Naviraí é uma questão crítica e que deve ser resolvida com urgência. “Quem precisa de doação de sangue tem que se deslocar até Dourados. Falei com o secretário para recuperar o equipamento o mais rápido possível, o que poderá salvar muitas vidas”, finalizou.