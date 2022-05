O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação à Empresa de Saneamento de MS (Sanesul) solicitando estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a ampliação da rede de distribuição de água em Porto Murtinho. O documento foi protocolado na sessão ordinária de hoje, 31, da Assembleia Legislativa de MS.

A indicação, solicitada pelo vereador progressista Helton Benitez da Graça, irá beneficiar 12 famílias que vivem próximas à BR-267, no quilômetro 2, e pede, além da extensão de aproximadamente 3,5 km de rede, a ligação até às residências e instalação de hidrômetros. “A população daquela região sofre diariamente com a falta de água. Quero, com o meu pedido, garantir o direito fundamental dessas pessoas de ter acesso à água e, assim, proporcionar mais dignidade e qualidade de vida para elas”, destacou Evander Vendramini.