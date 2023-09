Evento capacita 26 Procons para uso de sistema nacional em MS e MT

Mato Grosso do Sul sedia, de 20 a 22 de setembro, curso de defesa do consumidor e de capacitação no Sistema ProConsumidor, em Campo Grande. A ação atenderá 26 Procons, incluindo unidades de atendimento estadual e municipal do Estado de Mato Grosso.

Na sede da Acadepol (Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), o grupo participará de módulos sobre a atuação dos órgãos de defesa do consumidor frente ao superendividamento, resoluções da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aplicadas ao direito do consumidor, direitos do consumidor na saúde suplementar, processo administrativo aplicado às demandas consumeristas e treinamento prático no Sistema ProConsumidor, ferramenta nacional para o registro de reclamações de consumo.

Participam da capacitação representantes dos Procons de Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Eldorado, Itaporã, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, assim como de Cuiabá e do Procon Estadual de Mato Grosso.

O evento é promovido em parceria pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da ENDC (Escola Nacional de Defesa do Consumidor), e o Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).