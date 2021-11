Com o objetivo de dialogar e propor ações sobre a importância de metodologias de leitura que contemplem a participação de pessoas com deficiência, de maneira positiva e com protagonismo para concretizar, em rede, a Leitura Inclusiva e Acessível, será realizada nesta quarta-feira (24), um encontro da Rede de Leitura inclusiva, com o tema “Leitura para todas as pessoas! As ações de leitura inclusiva para pessoas com deficiência no Mato Grosso do Sul”. A ação faz parte do “Campão Cultural – I Festival de Arte, Diversidade e Cidadania”.

O evento será online e transmitido na plataforma do Youtube da Fundação de Cultura de MS (https://www.youtube.com/fundacaodeculturamsoficial), com início às 14h.

Evento debaterá a leitura inclusiva e acessível em MS



Mediadora do evento, a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, explica que, “esse encontro vai potencializar as ações de leitura junto a pessoas com deficiência, além de dar visibilidade para a pauta. ”

A ação contará com a apresentação de pessoas físicas, instituições de atendimento à pessoa com deficiência, setores das políticas públicas e espaços culturais que vão contar suas histórias, apresentar suas estratégias de atendimento e inclusão desse público e suas ações de livro e leitura e apontar passos futuros para o fortalecimento da Rede de Leitura do estado de Mato Grosso do Sul.