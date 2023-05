Projeto de estudante da UCP fica entre os melhores em evento internacional

Pâmela Rodrigues Ximenes, estudante do curso de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP), e o grupo dela apresentaram recentemente em um evento da promovido pela universidade americana Harvard e que teve com participação de vários países da América Latina, um projeto desenvolvido por meio de um aplicativo que visa ajudar a combater o câncer de colo de útero. Entre os mais de 100 trabalhos, inscritos o trabalho da universidade paraguaia ficou entre os 10 melhores.

A apresentação aconteceu em São Paulo na Fundação Getúlio Vargas e agora o aplicativo pode ser usado pela universidade norte-americana e por outras grandes instituições de ensino superior do mundo todo. “Podemos desenvolver o projeto de pesquisa com os americanos e com o apoio da UCP. Desejo seguir em frente com o trabalho e sei que posso contar com a minha faculdade e meus professores”, disse Pâmela.

O CEO da Universidade Central do Paraguai, Carlos Bernardo, disse que a instituição apoia amplamente as iniciativas de pesquisas cientificas e que um projeto como este mostra a capacidade de criação e a qualidade do ensino ministrado na UCP. “Buscamos sempre o melhor para nossos alunos e quando eles se destacam em nível internacional, como é o caso da Pâmela, temos a certeza que esta busca pela excelência está dando certo e outros trabalhos científicos em breve também serão mostrados para a comunidade acadêmica”, disse ele.