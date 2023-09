Evento voltado para mulheres reúne grandes personalidades em Campo Grande

O Encontro Mulheres que Inspiram reuniu mais de 200 mulheres na noite dessa segunda-feira (12), durante um encontro com roda de conversa e apresentação cultural do Grupo Sampri, no Yotedy, em Campo Grande.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Semu), em parceria com o Governo do Estado, Associação dos Municípios (Assomasul), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e da Águas Guariroba, o evento foi direcionado a mulheres líderes, empresárias da indústria, comércio e serviços, profissionais liberais e produtoras rurais.

A convidada e palestrante Regina Esteves, também diretora-presidente da organização Comunitas e co-fundadora do Programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, preparou um repertório enriquecedor para as mulheres presentes no evento.

“Trocamos experiências de engajamento na sociedade da iniciativa privada sempre em prol do que chamamos de interesse público. Eu atuo muito nessa modelagem público privado em prol da administração pública, que é onde a gente gera impacto e consegue levar o investimento que seja social ou corporativo, mas que gera um grande impacto para toda a sociedade. Eu acredito que nesse papel a mulher pode ser uma grande protagonista desse engajamento na sociedade”, ressaltou Regina.

Para a prefeita Adriane Lopes, a noite foi especial com a valorização de mulheres que representam diversos setores sociais e econômicos de Campo Grande. “Foi uma noite especial, ainda celebrando os 124 anos de Campo Grande, nós queríamos despertar as mulheres da nossa cidade. Mulheres que influenciam, mulheres que ditam o tempo mulheres, que fazem a diferença e provocar a mudança juntas, a mudança pelo bem de todos, pensando nas pessoas, pensando na cidade. Eu acredito que a Regina traduziu isso de uma forma muito simples e trouxe um pouco da experiência dela para que nós possamos gerar a transformação que tanto esperamos”.

A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Carla Stephanini, explicou a importância do poder público promover eventos como o Mulheres que Inspiram, de levantar assuntos com o objetivo de apoiar, inspirar e fortalecer ainda mais a mulher.

“Promover esse evento é reconhecer o valor das mulheres nos diversos âmbitos da sociedade, profissionais liberais, empreendedoras, mulheres que estão exercendo a política, enfim. É reconhecer também aquelas mulheres que nos antecederam, as pioneiras, destemidas e corajosas que nos trouxeram até aqui e nos comprometermos de continuar esse trabalho em favor do protagonismo socioeconômico, político e cultural das mulheres para as gerações futuras, para que a gente possa efetivamente ter uma sociedade que respeite as mulheres e que seja equânime”, explicou Carla.

A primeira dama do Estado, Mônica Riedel, também participou do Mulheres que Inspiram e segundo ela, saiu ainda mais empoderada. Ela ainda destacou a importância de promover encontros como esse para aproximar mais as mulheres do meio público e do meio privado.

Uma das centenas de mulheres presentes no evento, a jornalista Olga Cruz saiu satisfeita do encontro, que segundo ela, foi muito importante e muito prazeroso ter contato com mais mulheres empoderadas que inspiram.

“Eu fui convidada e vim para conhecer mais mulheres que inspiram, temos a frente da prefeitura uma mulher, Adriane Lopes é uma mulher que me inspira bastante. Realizar eventos como esse voltado para nós mulheres é de suma importância, visto que a gente busca o lugar na paridade, a paridade de gênero nas instituições públicas e privadas. Então, estar sempre falando, fomentando e apoiando as causas das mulheres é muito importante. Estou saindo daqui com mais conhecimento e muito mais empoderada.

A empresária, gestora ambiental e defensora da causa da mulher, Ana Cristina Franzoloso, também prestigiou o evento e destacou a importância de realizações de encontros como o Mulheres que Inspiram, para discutir sobre ações, causas e direitos da mulher.

“Eu trabalho com a sustentabilidade e a sustentabilidade está envolvida em todos os eixos, eu trabalho com cidade inteligente que também está envolvida em todos os eixos. Falar de mulher e de mulheres que inspiram e falar de ações e programas que favoreçam a mulher, o bem-estar e tudo que precisa acontecer para a sustentabilidade é muito importante. Precisamos nos encontrar, precisamos de ações e de projetos que sejam executados para mudar cenários e são eventos como esse que engrandecem e trazem resultados”, disse.

Sobre a palestrante:

Regina Esteves foi a ganhadora do prêmio Empreendedor Social, em 2020, oferecido pelo jornal Folha de São Paulo e considerada, no mesmo ano, pela edição brasileira da revista Forbes, como uma das Mulheres de Sucesso. Ela atua desde 2013 pelo desenvolvimento social e econômico do país, por meio do aprimoramento dos serviços públicos, fomentando parcerias entre setores públicos e privados. Seu currículo é vasto e sua trajetória profissional destaca a liderança, contribuição e história de mulheres na sociedade.