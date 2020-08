“Evento entre amigos poderia gerar múltiplas interpretações. Não creio que o questionamento seja objetivo e abstrato suficiente para a resposta”, disse o relator, ministro Edson Fachin (Foto acima), durante sessão plenária do TSE hoje pela manha. O entendimento do TSE foi firmado em consulta apresentada pelo PRTB, que questionava, entre outros pontos, a possibilidade de realizar eventos entre amigos visando arrecadação de fundos. A consulta não foi conhecida em parte porque os ministros a consideram genérica.

A legenda questionou se os partidos poderiam, em período não eleitoral, promover “ações entre amigos”, ou seja, eventos e promoções para aumentar a arrecadação de recursos próprios da legenda junto a militantes, filiados e simpatizantes.

Diante disso os Ministros entenderam, por unanimidade, que os partidos devem comunicar à Justiça Eleitoral quaisquer eventos voltados à arrecadação de fundos durante o período eleitoral.

Ao proclamar o resultado unânime, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, fez algumas ponderações sobre modelos de financiamento eleitoral. Ele lembrou que o STF decidiu pela inconstitucionalidade do modelo que vigorava anteriormente – em que empresas financiavam candidaturas – porque apresentava muitos problemas

Ele citou como exemplo, casos em que empresas pegaram dinheiro público no BNDES para financiar o candidato de sua preferência. Além disso, uma mesma empresa podia financiar diversos candidatos sem qualquer vedação para que a empresa pudesse ser contratada diretamente pela Administração Pública. Em alguns casos, o favor privado da doação era pago com o dinheiro público do contrato administrativo.