Ex-aluno invade escola e mata estudantes no Paraná

Ex-aluno de 21 anos invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody e mata estudantes a tiros em Cambé, no Paraná. O ex-aluno, de 21 anos foi a direção da escola para solicitar documentos, quando fez os disparos. Karoline Verri Alves, de 17 anos, foi baleada e morreu no local. O estudante Luan Augusto, de 16 anos foi baleado na cabeça e socorrido ao Hospital Universitário de Londrina, mas acabou morrendo nesta madrugada de terça-feira (20).

Após os disparos, a polícia foi acionada e prendeu o assassino com uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou em nota que, além da arma, apreendeu com o assassino um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo. A secretaria ainda informou que em contato com a família do assassino foi informada de que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença.

A prefeitura e o Governo Estadual anunciaram a suspensão das aulas em todas as escolas em Cambé.